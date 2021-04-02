Ритейлеры ожидают роста цен на ноутбуки в России

Москва, 2 апреля. Нехватка чипов и прочих комплектующих, может вызвать дефицит ноутбуков и рост цен на устройства в России, сообщили представители крупнейших ритейлеров страны.

По словам руководителя группы закупок цифровой техники «Ситилинк» Николая Петрова, наибольший рост цен на электронику за последние полгода наблюдался в сегменте недорогих ноутбуков.

«Мы ожидаем, что практически во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен. На рынок ноутбуков существенное влияние оказывает дефицит компонентной базы и микросхем», — цитирует Петрова РИА Новости.

Ранее участники российского рынка электроники предупреждали, что со второго квартала текущего года продукция может подорожать на полках отечественных магазинов на 10–20%. Тенденция будет отмечаться на фоне роста цен на логистику. Также подорожание электроники вызовет дефицит комплектующих и рост цен на материалы для производства, отмечали эксперты.