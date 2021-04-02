Сотрудников ГИБДД подозревают в выдаче прав за взятку в Бурятии

Улан-Удэ, 2 апреля. Троих сотрудников ГИБДД задержали в Бурятии в связи с подозрениями в получении взяток за выдачу водительских прав без сдачи экзаменов, сообщает СУ СК России по региону.

Под подозрением оказались два сотрудника подразделений ГИБДД территориальных отделов внутренних дел и сотрудник управления ГИБДД МВД по Бурятии.

«По данным следствия, в 2019–2020 годах обвиняемые сотрудники Госавтоинспекции получили взятки от граждан, после чего незаконно без проведения квалификационных экзаменов оформили и выдали им водительские удостоверения», — сообщает следственное ведомство.

Следователи полагают, что сотрудники ГИБДД в одном случае получили взятку через посредника, а в другом полицейский лично забрал деньги.

Ранее правоохранители задержали в Бурятии следователя полиции, по вине которого погибла 21-летняя женщина. Силовик уже признал свою вину.

Следователи установили, что 27-летний сотрудник следственного отдела полиции по Кижингинскому району 24 февраля злоупотреблял спиртными напитками. После этого он сел за руль и поехал домой. По пути подозреваемый подобрал своих знакомых — двух девушек и молодого человека.

В процессе движения пьяный полицейский не справился с управлением и врезался в столб. 21-летняя пассажирка погибла на месте, а два других пассажира получили травмы различной степени тяжести.