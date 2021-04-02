Обручившаяся с многодетным отцом Макеева не считает себя разлучницей

Москва, 2 апреля. Актриса Анастасия Макеева откровенно рассказала о своей связи с женатым Романом Мальковым в новом выпуске шоу «Секрет на миллион».

Артистка призналась Лере Кудрявцевой, что знала о семье Малькова с первых минут знакомства. Однако жена и четверо детей, оставшиеся в Словении, актрису не смутили: она начала встречаться с избранником, а после согласилась выйти за него замуж.

Макеева подчеркивает, что не считает себя разлучницей и ей неприятны обвинения в том, что она разбила семью Малькова.

«Не понимаю фразы «увести из семьи». Ну что это, баран или теленок?» — возмутилась актриса.

По словам Макеевой, семья ее возлюбленного распалась из-за его супруги. Женщина якобы никогда нормально не занималась воспитанием детей, и они «выросли в машине».

О семье Малькова стало известно в феврале. Мужчина приехал в Москву на заработки из Словении и задержался в России из-за пандемии. С Макеевой он познакомился в июле: занимался строительством на ее земельном участке. Знакомые семьи рассказали журналистам, что законная супруга бизнесмена Светлана шокирована предательством бывшего мужа.

В начале марта Макеева на глазах у труппы театра «ЛДМ. Новая сцена» и полного зала зрителей согласилась выйти замуж за Малькова. Молодой человек поднялся на сцену после спектакля и, опустившись на одно колено, протянул возлюбленной кольцо. Актриса публично дала мужчине положительный ответ и одарила поцелуем.