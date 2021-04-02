Названа дата завершения пострегистрационных исследований «Спутника V»

Москва, 2 апреля. Примерно к середине июня будут завершены пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V».

Такое заявление сделал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости. Он отметил, что эксперты Минздрава после этого получат отчет и примут решение о постоянной регистрации вакцины.

«Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдаленные последствия, и как будто это середина июня, дайте нам для этого еще две-три недели, и после этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации», — объяснил Гинцбург.

Однако он подчеркнул, что никаких серьезных изменений в инструкции после полного завершения испытаний не будет. В России есть еще вакцины от коронавируса. Это препарат центра «Вектор» Роспотребнадзора «ЭпиВакКорона» и вакцина «КовиВак», Центра им. Чумакова РАН.

Недавно глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук высказался, что Украине не стоило политизировать вопрос кампании по вакцинации населения. Сегодня заболеваемость и смертность от COVID-19 растут, а правительство не может наладить прививочный процесс.