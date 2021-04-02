Автоблогер Давидыч предостерегал Эдварда Била перед крупным ДТП

Москва, 2 апреля. Пранкер и блогер Эдвард Бил уже неоднократно попадал в аварии, но до этого ему везло, заявил автоблогер Эрик Китуашвили, известный в Сети как Давидыч.

ДТП произошло днем 1 апреля. Водитель Audi синего цвета выехал на «встречку» на пути к Смоленской площади. В результате пострадали четыре автомобиля. За рулем одной из машин была женщина, которая попала после ДТП в реанимацию с тяжелыми травмами. По предварительным данным, за рулем спорткара был известный пранкер Бил.

«По поводу руля я ему всегда говорил — не вздумай, вот просто не вздумай расслабляться за рулем. Он в одну аварию попал, во вторую, третью, я говорю — это не твое, ты делай свои пранки», — заявил Китуашвили на своей странице в Instagram.

Произошедшее блогер назвал «очень страшной вещью», поскольку Бил, по его словам, «очень классный, веселый, хороший парень», который «иногда исполняет». Давидыч добавил, что Билу уже неоднократно везло, но везение рано или поздно заканчивается.

Большинство подписчиков Давидыча поддержали его, выразив мнение, что Бил должен ответил за содеянное по закону.

«Полностью согласен с каждым твоим словом, рано или поздно за все придется заплатить», — пишет bumblebee_ekb.

«С Билом как-то раз летел одним самолетом до Парижа. По прибытии он в ужранном… состоянии отправился искать машину в аренду. В принципе, это все, что нужно знать о его культуре вождения», — сообщил carrera_rs_.

Накануне стало известно, что в отношении Била возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью. Он задержан до избрания меры пресечения.

В Сети появились сообщения, что пранкер признал свою вину, однако позднее его адвокат заявил журналистам, что пока об этом говорить рано. Защитник добавил, что задержанный заявил о готовности оказать помощь потерпевшим.