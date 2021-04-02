Невнимательность пользователей смартфонов может сыграть на руку хакерам

Москва, 2 апреля. Хакеры могут легко получить доступ к чужому гаджету при определенных действиях со стороны владельца устройства.

Пользователи смартфонов на операционной системе Android могут нарваться на хакеров, так как эта ОС позволяет скачивать приложение не только с официальных ресурсов, но и со сторонних. Чтобы оценить опасность, нужно внимательно прочитать, какой доступ запрашивает приложение, рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов радио Sputnik.

«Если вы устанавливаете игру, и она пытается получить доступ к СМС-уведомлениям, к телефонной книге, к вашим запискам, геолокации и так далее, хотя вы понимаете, что эти функции обычной игре не нужны, то желательно отказаться», — сказал Сизов.

Лучше всего защитить телефон поможет установка приложений из оригинального магазина производителя смартфона. Также необходимо ограничивать доступ приложений к функциям телефона, чтобы антивирус смог обнаружить вредоносное ПО.

Есть несколько несложных способов защитить свои данные в интернете от кражи, а аккаунты в соцсетях от взлома. Об этом ранее рассказал в беседе с ФАН эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.