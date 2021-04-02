Украинский министр назвал Гоголя украинцем

Киев, 2 апреля. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко назвал Николая Гоголя украинским писателем, которого «принудительно записала в русские» российская пропаганда.

«Даже в Украине его произведения иногда идут в программе «зарубежка». Украинца Гоголя, который родился на Полтавщине, принудительно записали в русские», — отметил в своем Telegram-канале украинский министр.

Ткаченко уточнил, что по национальности Гоголь был украинцем, несмотря на то, что прожил в Санкт-Петербурге большую часть жизни.

Ранее Министерство иностранных дел Украины отправило заявку на внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Ткаченко также призвал прекратить «манипулировать на почве русскости борща».