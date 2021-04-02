Украинский депутат назвал мешающими в переговорах слова Байдена о Путине

Киев, 2 апреля. Позиция президента США Джо Байдена, допустившего ремарку о российском лидере Владимире Путине, не позволяет вести переговоры по Донбассу. Об этом заявил депутат Рады Юрий Бойко.

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» подчеркнул, что журналисты подловили с вопросом о Путине Байдена. Об этом заявил депутат в эфире телеканала «1+1».

Бойко задался вопросом, как же США собираются вести переговоры в «нормандском формате». Он поинтересовался, будут ли США договариваться или обвинять кого-то.

Президент США Джозеф Байден в беседе с тележурналистом согласился с предположением собеседника о том, что президент РФ Владимир Путин — «убийца». США обычно избегают подобных выражений, поскольку они затрудняют дипломатические отношения. Россия после слов Байдена пригласила для консультаций в Москву посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. Путин также вызвал Байдена на разговор в прямом эфире, но глава Белого дома отказался.