Бомбическая красотка: Наталья Бочкарева завела поклонников, блеснув грудью в корсете

Москва, 2 апреля. Актриса Наталья Бочкарева, ставшая мега-популярной после исполнения роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», взбудоражила поклонников кадрами в мини-платье.

На своей странице в Instagram актриса опубликовала бэкстейдж с новой съемки. На кадрах Бочкарева предстала в винтажном платье-корсете с вышивкой, которое подчеркнуло пышные формы звезды. Образ дополнили кожаные перчатки и массивные аксессуары.

Поклонники были ошеломлены дерзким образом артистки, оставив почти три сотни комментариев.

«Боже, как же вы красивы», — вздыхает пользователь под ником stat_one_m.

«Самая сексуальная, очаровательная актриса», — написала vorontsova1410.

«Просто бомбическая красотка», — добавил ilialukashik.

В феврале коллега Бочкаревой по сериалу «Счастливы вместе» Павел Савинков, сыгравший роль Толика, оценил шансы на перезапуск ситкома. Он не исключил, что проект может переродиться. По словам Савинкова, сегодня спрос на ностальгию очень высок во всем мире. Особенно эта тенденция, по словам артиста, популярна в России, где, например, очень востребована «Дискотека 1980-х».

При этом артист добавил, что, возможно, зрителям не нужны новые серии со старыми актерами. Это мог бы быть полный перезапуск проекта. Сам же Савинков выступает против того, чтобы сериал вновь появился на экранах.