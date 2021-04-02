Цены на внутренние авиаперелеты выросли в России на 15–120%

Москва, 2 апреля. Стоимость купленных в январе-марте билетов на внутренние авиаперелеты в апреле-июне выросла с 2019 года на 15–120%, следует из данных Aviasales, Туту.ру, Кupibilet, OneTwoTrip.

Сильнее всего подорожали билеты из столицы в Набережные Челны (+121%), Томск (+91%), Нижнекамск (+88%), Чебоксары (+46%) и Ростов-на-Дону (+36%). Кроме того, в цене заметно прибавили перелеты из Сочи в Пермь (+58%), Новосибирска в Нижневартовск (+41%).

На 30–36% выросла стоимость авиабилетов из Москвы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар. Перелеты из Москвы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, Сургут, Волгоград, Симферополь, из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону подорожали более чем на 15%.

Стоимость авиабилетов на внутренние рейсы в период с апреля по июнь с вылетом из Москвы, Сочи и Симферополя поднялась, подтвердила газете «Известия» представитель OneTwoTrip Елена Шелехова. По ее словам, средняя цена билета из столицы в одну сторону составила 5,1 тыс. рублей, что на 10% больше, чем два года назад, до пандемии коронавируса.

Авиабилет из Сочи подорожал до 6,2 тыс. рублей (+21%), из Симферополя до шести тысяч рублей (+3%), отметила Шелехова.

Зимой премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, дающее доступ к льготным авиабилетам абсолютно всем жителям Дальнего Востока, а не только льготникам. В списке значится 21 наиболее востребованный маршрут: в Москву и обратно — из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского и других городов ДФО.