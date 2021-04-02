Названы случаи, в которых опасно пользоваться смартфоном

Москва, 2 апреля. Директор факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал, в каких случаях опасно пользоваться смартфоном.

По словам специалиста, отключать мобильное устройство следует на автозаправках и везде, где установлены предупреждающие знаки, в том числе в медицинских клиниках.

«Теоретически телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ», — рассказал агентству «Прайм» эксперт.

Ранее IT-специалист Максим Данилин рассказал о способах защиты домашнего Wi-Fi. Убедиться в том, что кто-то использует Wi-Fi без ведома пользователя можно, если запросить детализацию трафика у провайдера. Если он увеличился, то стоит зайти в настройки роутера и посмотреть подключенных к нему пользователей, объяснил специалист.