Американские врачи предупредили о нарушениях в организме при головной боли

Вашингтон, 2 апреля. Некоторые виды головных болей требуют серьезного и немедленного лечения, другие можно нейтрализовать одной таблеткой, заявили в Национальной службе здравоохранения США.

Головные боли могут указывать на опасные заболевания, опухоли, повреждения, либо сигнализировать о проблемах с кровеносными сосудами в мозге. Недомогание способно свидетельствовать о пониженном или повышенном внутричерепном давлении. Нельзя исключать различные инфекции, в частности менингит, уточнила врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

Причиной может стать регулярный прием лекарственных и обезболивающих препаратов, подчеркнули врачи. Они отметили, что при сильных болях гражданин может требовать медицинской помощи. Кроме того, рекомендуется знать виды головной боли и уметь ее контролировать, передает издание ФАН.

Ранее стало известно, что существует несколько причин возникновения дискомфорта в области головы с наступлением весны. По словам медика Людмилы Лапы, боли и мигрени указывают на проблемы с сосудами. В первую очередь боль приходит из-за реакции организма на смену сезонов. Также причиной может стать нехватка витаминов В и D в организме и авитаминоз, который заметно ухудшает состояние человека с ­вегетососудистой дистонией. Она посоветовала пить витамины и следить за иммунитетом.