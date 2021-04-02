Психолог объяснил, почему женщины любят смешных мужчин

Москва, 2 апреля. Многие женщины выбирают смешных мужчин, так как считают юмор одним из мужских достоинств.

Причину такого женского выбора объяснил врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович. Об этом сообщает радио «Спутник в Крыму».

«Возможно, девушки очень глубинно и интуитивно, наблюдая за юношей, понимают, что это человек ресурсный. Ресурс в этом плане – это то, что может снять коммуникативное напряжение и благотворно влияет на эмоциональный фон. Также это возможность сближения», — заявил Федорович.

Он также отметил, что благодаря шуткам можно обсудить тяжелые вопросы, не касаясь особенностей личности. Особенно привлекают те люди, которые могут обыграть при помощи юмора сложную ситуацию. Такие черты нравятся девушкам и притягивают их.

«Это генетически их подводит к тому, что это «движение в альфу», которую можно демонстрировать игрой мышц, а можно и игрой разума», — подытожил специалист.

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