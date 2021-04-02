Яна Кошкина удивила поклонников неестественно большими губами

Москва, 2 апреля. Актриса Яна Кошкина заставила поклонников гадать: не сделала ли звезда операцию по увеличению губ.

На своей странице в Instagram артистка, славящаяся своей яркой внешностью, опубликовала снимок, на котором предстала в домашней розовой кофте.

«Выходной», — сообщила звезда подписчикам и пожелала им доброго утра.

Однако снимок вызвал непонимание у ее фанатов. Некоторые из них посчитали, что губы звезды выглядят неестественно огромными.

«Как-будто чупа-чупс во рту взорвался. Но ничего страшного, сейчас это лечится», — иронизирует пользователь под ником sumkin_f_k_off.

«Вареники — это первоапрельская шутка?» — недоумевает natali_wien.

«С губами уже перебор», — посчитал konstantin879.

Некоторые из подписчиков наоборот оценили свежий облик Кошкиной, поинтересовавшись, где она «губы делала».

Ранее актриса вызвала гнев поклонников, опубликовав в соцсети совместное фото с певицей Любовью Успенской. Поздравляя «королеву шансона» с днем рождения, она выложила снимок, на котором целует именинницу. Однако трогательное поздравление не показалось милым большинству подписчиков Кошкиной.