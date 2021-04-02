«Самостоятельная» Польша нашла замену российскому газу на Украине

Варшава, 2 апреля. Польское правительство не желает заключать новый договор с «Газпромом». Политики смотрят в сторону Украины, Норвегии и СПГ из США, но эти решения обречены на провал.

Госкомпания PGNiG из Польши и «Нафтогаз Украины» заключили соглашение, согласно которому обе страны будут сотрудничать по вопросам разведки и добычи углеводородов на украинской территории. Заместитель председателя правления PGNiG Роберт Перковски заявил, что Украина имеет одни из наиболее крупных ресурсов газа в Европе, а потому представляет интерес для польской компании. Об этом сообщает портал OilExp.

Перковски считает, что самый большой потенциал имеет западная Украина. Польша рассчитывает, что рост добычи газа на Украине повысит уровень энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы. Польской организации нужно отыскать крупные залежи газа на Украине, поскольку это поможет избежать проблем с энергетикой после 2022 года, когда закончится срок договора с российским «Газпромом».

Сейчас Польша получает необходимые объемы газа преимущественно из России, которая поставляет до 10 млрд куб. м/г в год. Однако соглашение не будет продлено, поскольку польские власти не хотят зависеть от Москвы в энергетической отрасли.

В качестве альтернативы были заключены договоры на поставки сжиженного природного газа с американскими компаниями Cheniere, Venture Global и Sempra Energy. Они должны обеспечить примерно те же объемы, которые поставляла Россия. Однако проблемы на рынке энергоносителей привели к тому, что две из трех организаций отложили свои решения, которые нужны для строительства заводов по производству СПГ, импортируемого в Польшу. Согласно информации от Venture Global, поставки газа ожидаются в 2024 году.

Еще одним вариантом получения «синего топлива» был газопровод Baltic Pipe, идущий от континентального шельфа в Норвегии. PGNiG подписал договор с датской компанией Orsted, что позволило бы заполнить пробел после прекращения сотрудничества с Россией и начала работы с США. Однако вскоре после заключения соглашения вмешалась французская компания Total, которая заявила, что возобновление добычи газа переносится на июнь 2023 года.

Последним решением для Польши остается сотрудничество с Украиной. «Нафтогаз» заявлял о больших запасах «синего топлива», но до сих пор не обнаружил их. Более того, объемы добычи постепенно снижаются, что говорит о возможных энергетических проблемах для самой Незалежной, не говоря об импорте газа в другие страны. Однако руководство «Нафтогаза» снова заявило об энергетической независимости Украины, но уже в 2025 году.

Ранее стало известно, что Украина лишится дизельного топлива и автомобильного газа «Роснефти» в апреле 2021 года.