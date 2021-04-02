Психолог Трофимова рассказала, как изменить жизнь к лучшему

Москва, 2 апреля. Психолог Дарья Трофимова дала пять советов, которые помогут изменить жизнь к лучшему.

Первым делом специалист советует слушать себя и свои желания. Для этого следует раз в день выбрать время, чтобы спросить себя о своих чувствах, мыслях и желаниях. Услышав «ответ из глубины души», психолог рекомендует выполнить его.

Кроме того, специалист советует не сравнивать себя с другими людьми. Если такое желание все же есть, лучше сравнивать себя с собой же в прошлом, рассказала Трофимова.

Психолог рекомендует найти пару свободных часов, чтобы погрузиться в свои обиды и горечь, а также выразить гнев. Специалист советует швырнуть в стену подушку или высказать все фото обидчика. Можно поругаться, поплакать и пожалеть себя, как маленького ребенка, уточнила Трофимова. Возможно, одного раза окажется недостаточно, чтобы избавиться от обид. В этом случае специалист рекомендует выделить себе время, чтобы прожить негатив.

Трофимова призывает ценить себя, не позволять себя использовать, обесценивать, унижать и даже давать непрошеные советы. По словам специалиста, в случае работы с первыми тремя советами, этот пункт дастся легко.

Последним советом психолог рекомендует брать ответственность за свои жизнь и поступки на себя.

«После совершеннолетия вам никто ничего не должен. И вы тоже ничего никому не должны (все ваши долги прописаны исключительно в законодательстве)», — цитирует специалиста издание «БелНовости».

Свою жизнь Трофимова советует строить сообразно своим планам и мечтам, ни перед кем не оправдываясь, не ожидая от других помощи и поддержки.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-психиатр Евгений Фомин рассказал о трех способах исцелиться от лени, сообщает «Царьград». Специалист посоветовал взять отпуск, согласиться на психотропную терапию и обратиться к психотерапевту, психологу или коучу.