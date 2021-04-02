Обнаженная Асмус в ванной показала поклонникам свое лицо без косметики

Москва, 2 апреля. Актриса Кристина Асмус, похоже, решила поддержать тренд, заданный западными коллегами, и показать свою красоту без прикрас: бес косметики, фильтров и фотошопа.

В День смеха 32-летняя артистка решила повеселить своих подписчиков в Instagram, опубликовав «честное» селфи из ванной. Обнаженная Асмус положила голову на бортик и состроила забавную гримасу.

«Да, это я! Не пугайтесь. Посмотрим, сколько лайков соберет мое фото без косметики, фотошопа, фильтров, любых вмешательств и без одежды», — подписала она снимок.

Поклонники поддержали звезду, осыпав ее натуральную красоту комплиментами.

«Милота, побольше таких фоточек, Кристина! Очаровательно и естественно, по-настоящему», — пишет пользователь под ником lavidaloka_23.

«Супер, без ярких металлических теней, такая красота», — согласная с ней zhivnadezhda.

«У вас идеальная внешность, можно позавидовать», — добавила alanzelika.

Конечно же, не обошлось и без саркастических шуточек.

«Наконец-то стала понятна причина развода», — написал roman.golobokov2016, добавив к комментарию несколько смеющихся эмодзи.

Фанаты часто донимают Асмус вопросами про ее развод с юмористом Гариком Харламовым, но еще больше о возможных новых отношениях актрисы. Недавно звезда не выдержала и едко ответила на подобные комментарии во время общения с подписчиками.

«По какому критерию вы сделали вывод, что я свободна? Я ни на что не намекаю, просто как по постам о театре или с ребенком можно что-то понять? Хотя, о чем это я? Все же до сих думают, что сцена в «Тексте» была настоящей», — возмутилась Асмус.

Ранее актриса призналась, что после развода общение с бывшим мужем проходит непросто. По ее словам, в их отношениях «все сложно».