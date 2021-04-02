Украинский политолог Царев рассказал, зачем Аваков «воюет» за русский язык

Киев, 2 апреля. Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что в стране нужно обеспечить развитие русского языка, и украинский политик Олег Царев объяснил причину подобных заявлений.

Царев дал интервью на YouTube-канале издания «Украина.ру», в ходе которого рассказал, с чем связана позиция главы Министерства внутренних дел Украины. Защита русского языка привела к тому, что Аваков подвергся критике, в частности со стороны националистки Ларисы Ницой, которая назвала его клоуном. «Аваков как раз не хочет становиться клоуном… Он просто не знает украинского языка и не хочет выглядеть смешно», — сказал Царев.

Олег добавил, что в речах Авакова, связанных с русским языком, нет политической подоплеки. Это его личная позиция, как украинского гражданина.

В 2019 году на Украине вступил в силу закон «О государственном языке». Согласно ему, украинский язык признан обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, а также учебных и медицинских учреждений и сферы обслуживания. С 2021 года за нарушение закона введена административная ответственность, а нарушители будут выплачивать денежный штраф.

Ранее стало известно, что эстонский политик обвинил украинских граждан в русификации страны.