Аналитик Зюриков рассказал, когда не стоит менять рубли на доллары

Москва, 2 апреля. Директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков посоветовал россиянам не менять рубли на доллары.

«Если обратить более пристальное внимание на графики, например, за последние семь лет, можно увидеть, что между короткими пиковыми взлетами котировок доллара к рублю наблюдаются довольно длительные — продолжительностью в полтора-два года, периоды, в ходе которых рубль отыгрывает потери», — цитирует аналитика агентство «Прайм».

Доллар и евро, по его словам, выгодны в ситуации, когда запланированы денежные операции в валюте или в случае долгосрочных вложений, уточнил Зюриков.

Аналитик отметил, что в определенные моменты номинированную в валюте часть сбережений имеет смысл перевести в рубли. Сделать это, например, можно в моменты пикового падения рубля. Когда «паника утихает», имеет смысл выйти из доллара, «зафиксировав прибыль от избыточного роста» курса американской валюты.

Академик РАН Сергей Глазьев также рассказал о самых «токсичных» валютах, сообщил телеканал «Царьград». К ним специалист отнес доллар, евро и фунт стерлингов.

Как стало известно ранее, объявление президентом США Джо Байденом новых мер стимулирования экономики на сумму от 2 трлн до 4 трлн долларов может положительно отразиться на рынке криптовалют.