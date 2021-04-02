На какие выплаты могут рассчитывать семьи с детьми в 2021 году

С 1 апреля размер пособия на детей от трех до семи лет рассчитывается по новым правилам: его сумма теперь зависит от среднедушевого дохода семьи. Это далеко не единственная помощь от государства, на которую могут рассчитывать родители. ФАН составил обзор выплат на детей, на которые могут рассчитывать россияне в 2021 году.

Единовременные выплаты

Еще во время беременности мама может получить дополнительную финансовую помощь. Она полагается за постановку на учет в женской консультации до 12 недели беременности. Деньги, правда, не большие, 708 рублей 23 копейки.

Размер еще одного пособия зависит от того, как пройдут роды. Работающие женщины получают пособие с расчетом из среднего заработка за 140 дней. Но не менее 420,56 рубля за день и не более 2434,25 рубля за день. Если же роды протекали с осложнениями, сумму будут рассчитывать уже за 156 дней декрета. При рождении близнецов пособие рассчитывается за 194 дня. Таким образом, минимум мамочка после рождения получит 58 878,25 рубля.

При усыновление также положено единовременное пособие: 18 004 рубля 12 копеек. Если в семью примут ребенка-инвалида старше семи лет или братьев и сестер вместе, сумма составит 137 566 рублей.

Материнский капитал

Маткапитал увеличивается каждый год. На сегодняшний день его сумма составляет 483 881 рубль. Доплата за второго ребенка — 155 550 рублей. При рождении второго ребенка в 2021 году, если первый рожден до 2020 года, размер господдержки составит 639 431,83 рубля.

Право семьи на маткапитал подтверждается сертификатом. Его оформляют в Пенсионном фонде, а с апреля 2020 года он приходит в личный кабинет на сайте «Госуслуги» автоматически — по данным о регистрации рождения ребенка. Сертификат может быть бумажным или электронным, по желанию семьи.

В этом году возможности применения маткапитала стали шире. С середины марта его разрешили использовать для погашения военной ипотеки. Деньги возможно будет потратить на оплату первоначального взноса, основного долга и процентов.

Также маткапитал возможно направить на строительство или покупку недвижимости, оплату образования ребенка. При необходимости средства позволяется вложить в Пенсионный фонд, чтобы сформировать накопительную часть пенсии матери.

Ежемесячные пособия

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет варьируется от 7082 рублей до 29 600 рублей и напрямую зависит от заработной платы родителя. Ежемесячное пособие у сотрудников, которые оформили отпуск, зависит от их среднего заработка и составляет 40% от него, но не более установленного максимального размера и не менее минимального.

Компенсационная выплата по уходу за ребенком до трех лет — это пособие для родителей, которые ухаживают за маленькими детьми и не работают. Она не относится ни к социальным пособиям по уходу за ребенком, ни к выплатам, которые зависят от семейного дохода. Размер выплаты — 50 рублей в месяц, работодатель платит ее за свой счет. С 1 января 2020 года эту выплату отменили, но не для всех. Ее смогут и дальше получать мамы или папы детей, родившихся до 1 января 2020 года.

Малообеспеченные семьи также могут получить государственную помощь на питание ребенка до трех. Они могут либо получать непосредственно питание (молочные смеси, фруктовые соки и овощные пюре), либо выбрать денежную компенсацию.

Ежемесячное пособие на детей от трех до семи лет получают семьи с доходом меньше прожиточного минимума на человека. Обычный размер выплаты составляет 50% процентов от прожиточного минимума, установленного в регионе. Если при начислении этой выплаты доход семьи все еще не достигнет величины прожиточного минимума на душу населения, то пособие будет пересчитано в размере 75% от размера детского прожиточного минимума, или же 100%.

Матери одиночки или отцы могут получить материальную помощь 537 рублей, если доход на каждого члена неполной семьи ниже прожиточного минимума.

Ипотечные долги

Государство заплатит за многодетную семью до 450 тыс. рублей в счет ее долга по ипотеке. Эти деньги перечислят в банк из бюджета. Самой семье возвращать их не придется. Право на этот вид господдержки имеют мать или отец, у которых с 2019 по 2022 год включительно родился третий или последующий ребенок.