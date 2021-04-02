Ford отзывает в России тысячи автомобилей из-за дефекта усилителя руля

Москва, 2 апреля. Официальный представитель Ford в России «Соллерс Форд» отзывает 2897 автомобилей Ford Mondeo, Ford Galaxy и Ford S-MAX, выпущенных с 24 сентября 2014 года по 26 августа 2015 года.

«Причины отзыва транспортных средств: при эксплуатации некоторых автомобилей в условиях высокой коррозии, связанной с использованием дорожной соли, может возникнуть трещина одного или нескольких из трех болтов электродвигателя рулевого механизма из-за коррозии», — цитирует сообщение Росстандарта ТАСС.

На попадающих в программу отзыва транспортных средствах в зависимости от состояния болтов крепления электродвигателя рулевого механизма произведут их замену на новые, с нанесением ингибитора коррозии. В случаях отсутствия или поломки болтов рулевой механизм заменят в сборе, уточнили в Росстандарте.

Ранее сообщалось, что Volvo, BMW, Land Rover, Mitsubishi и Volkswagen поднимут цены на свои автомобили на российском рынке в апреле. Среднее повышение расценок на машины BMW составит 3,8%. Продукция Volkswagen вырастет в цене на 3–7% в зависимости от модели, а Land Rover поднимет ценник в среднем на 3–5%.