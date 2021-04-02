Пушков посоветовал Киеву не полагаться на США в операции против Донбасса

Москва, 2 апреля. Член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству считает, что Киеву не стоит полагаться на США в случае военной операции против Донбасса.

Российский сенатор в своем Telegram-канале прокомментировал сообщение Минобороны Украины о том, что США пообещали Киеву защиту и поддержку в случае эскалации «военной агрессии» со стороны России. По данным пресс-службы ведомства, об этом говорилось в ходе телефонных переговоров министра обороны Украины Андрея Тарана с главой Пентагона Ллойдом Остином.

«Что бы это ни означало, Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса», — отметил сенатор.

По словам Пушкова, даже если Киев получил заверения министра обороны США, означать они могут что угодно — от новых санкций в отношении России до поставок оружия. Однако они не подразумевают военное вмешательство США на стороне Украины, считает сенатор. По его мнению, такое вмешательство «было бы полным безумием».

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию в Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном. Президент Украины Владимир Зеленский в обсуждении не участвовал, сообщает телеканал «Царьград».

В ходе беседы с иностранными коллегами Путин напомнил о важности исполнения обязательств по Минским соглашениям Украиной. Прежде всего речь идет о налаживании прямого диалога с Луганском и Донецком, а также о присвоении особого статуса Донбассу.