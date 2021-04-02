Белорусский эксперт разобрал переговоры Путина, Меркель и Макрона без Зеленского

Киев, 2 апреля. Украина может утверждать, что переговоры о ней без ее участия не могут проходит, но это не отменяет того факта, что Киев находится под внешним управлением со времен Майдана.

Политолог Александр Зимовский прокомментировал переговоры в «нормандском формате», на которых основной темой был Донбасс. Он считает, что Украина — не субъект международных отношений. Об этом сообщает портал EurAsia Daily.

«Заметьте, не я это установил. И уж тем более я не собираюсь тут утверждать, что Украина в международно-правовом смысле представляет собой недогосударство. Несмотря на то, что оснований утверждать это можно найти предостаточно», — заявил эксперт.

Он добавил, что Киев игнорирует принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву, который был закреплен в уставе ООН. Однако Украина предпочитает не замечать прочие соглашения и договора.

«А минский Комплекс мер 2015 года, о котором говорили 30 марта Путин, Макрон и Меркель, — это всего лишь частный случай отказа Киева от исполнения международно принятых Украиной обязательств. Конечно, есть нюанс. Юридически Комплекс мер — это договор Киева с ДНР/ЛНР. Берлин, Москва и Париж здесь выступают в роли ehrlicher Makler, как говаривал еще Бисмарк», — напомнил Зимовский.

С юридической точки зрения Россия, Германия и Франция выступают только как сторонние участники мирного урегулирования военного конфликта на Донбассе. Однако перевод войны в мирное русло, состоявшийся в 2015 году в Минске — это пример эффектной работы «нормандского формата». То есть, РФ, ФРГ и Франция фактически взяли Незалежную под внешнее управление и своими силами остановили активную фазу конфликта.

Ранее российский политик Франц Клинцевич заявил, что Западу не удастся втянуть Россию в вооруженный конфликт в Донбассе.