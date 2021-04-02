Мужчина с «Коктейлем Молотова» задержан при прорыве в Елисейский дворец

Париж, 2 апреля. Вооруженный бутылкой с горящим куском ткани мужчина попытался прорваться во двор резиденции французского президента.

Согласно данным газеты Le Figaro, нарушителя заметили, когда он перелезал через ограду Елисейского дворца. Вместе с ним были двое сообщников. Они снимали происходящее на камеру. Правоохранители произвели задержание всех участников. Их подозревают в «попытке насилия с применением оружия».

Сейчас полицейские выясняют, бросил ли мужчина бутылку специально или она упала во время задержания. Также пока не ясны и мотивы нарушителя. По некоторым данным, жидкость в бутылке не представляет опасности. Это показал ее анализ.

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