Отказавшись от «Спутника V», Зеленский оставил украинцев один на один с COVID-19

Киев, 2 апреля. Коронавирусная пандемия продолжает набирать обороты на Украине. Заболеваемость и смертность от COVID-19 растут, а правительство не может наладить вакцинацию.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что Украине не стоило политизировать вопрос кампании по вакцинации населения. Сотрудничая с Москвой, Киев уже сейчас смог бы выпускать препарат «Спутник V» на собственных мощностях, чем обеспечил бы граждан защитой от COVID-19. Об этом сообщает портал Regnum.

«Действительно катастрофическая ситуация на Украине… Могу привести следующие цифры. За 31 марта умер 421 человек, заразились более 17 тыс… Я хочу напомнить, что в октябре, когда я проводил переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и он дал добро на поставку вакцины «Спутник V» на Украину, у нас умирало ежедневно примерно 105-130 человек. В ноябре, когда было принято решение и дано добро на то, чтобы передать сырьевую составляющую и клеточную линию для производства вакцины «Спутник V» на харьковском предприятии, умирало 230-260 человек», — отметил Медведчук.

Он подчеркнул, что своевременное сотрудничество с Москвой позволило бы запустить производство вакцины в течение пяти-шести месяцев. То есть весной Украина смогла бы сама изготавливать препарат и прививать население. К маю заводы смогли бы выпускать по 600-700 тыс. доз «Спутника V» ежемесячно. Однако сейчас этого нет. Незалежная рассчитывает на экспорт вакцины, но она поставляется в незначительных объемах. Обе прививки получили всего два жителя Украины.

Ранее стало известно, что Киев скрывает настоящий коллапс в украинской медицине.