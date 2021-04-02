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Польша нашла новый способ заманить жителей Украины к себе на заработки

Польша нашла новый способ заманить жителей Украины к себе на заработки

Киев, 2 апреля. Правительство Польши планирует ввести законопроект, который обеспечит иностранцам облегченное устройство на работу.

Новый документ в миграционной политике даст возможность жителям Украины — заробитчанам отправляться в Польшу и официально трудоустраиваться, обходя сложные бюрократические вопросы. Об этом сообщает издание ReplyUA.

«Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам, несомненно, понадобится больше сотрудников», — заявил министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин.

Он считает, что «Новый курс» получит нововведения в налоговой сфере. Благодаря ему работники, которые уже вышли на пенсию, захотят продолжать работать.

«Мы также завершаем подготовку документа в министерстве, который будет формой продуманной миграционной политики. В него будет включен пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в отраслях, в которых явно не хватает польского труда», — сообщил министр.

В 2020 году польское правительство ввело поправки в трудовое законодательство, которое позволило иностранным медицинским сотрудникам получать рабочие визы в упрощенном порядке. Также, согласно статистике, на сегодняшний день на территории Польши работает от 900 тыс. до 1,5 млн украинцев.

Польша нашла новый способ заманить жителей Украины к себе на заработки

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