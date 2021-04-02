Киев, 2 апреля. Правительство Польши планирует ввести законопроект, который обеспечит иностранцам облегченное устройство на работу.

Новый документ в миграционной политике даст возможность жителям Украины — заробитчанам отправляться в Польшу и официально трудоустраиваться, обходя сложные бюрократические вопросы. Об этом сообщает издание ReplyUA.

«Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам, несомненно, понадобится больше сотрудников», — заявил министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин.

Он считает, что «Новый курс» получит нововведения в налоговой сфере. Благодаря ему работники, которые уже вышли на пенсию, захотят продолжать работать.

«Мы также завершаем подготовку документа в министерстве, который будет формой продуманной миграционной политики. В него будет включен пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в отраслях, в которых явно не хватает польского труда», — сообщил министр.

В 2020 году польское правительство ввело поправки в трудовое законодательство, которое позволило иностранным медицинским сотрудникам получать рабочие визы в упрощенном порядке. Также, согласно статистике, на сегодняшний день на территории Польши работает от 900 тыс. до 1,5 млн украинцев.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский отчаянно борется за выживание на Украине. Глава Незалежной штампует решения СНБО о различных запретах и проявляет неожиданную активность в силовой сфере, отметил публицист. Журналист Константин Кеворкян сравнил шумную деятельность Зеленского с трактором на холостом ходу.