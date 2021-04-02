Украина отказалась от «символического» звонка Байдена

Киев, 2 апреля. Киев заявил, что не нуждается в «символическом» звонке президента США Джозефа Байдена украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Киев требует содержательной беседы, заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович, передает телеканал «1+1».

«Мы не школьники младших классов, мы крупнейшая страна в Европе, де-факто правый фланг НАТО, мы не требуем символических звонков. Нам нужно реальное содержание этого звонка. Президенты слегка занятые люди, и когда они разговаривают между собой, то должны решить ряд конкретных вопросов», — заявил Арестович.

Зеленский сообщил об отсутствии напряжения в отношениях с новой американской администрацией, несмотря на то, что у них еще не было прямого общения с Байденом. Ряд американских СМИ считают, что в этом виноваты санкции США против украинского олигарха Игоря Коломойского.

Ранее Киев сообщил о гарантиях США поддержать Украину в случае конфликта с РФ. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что Белый дом готов поддерживать Украину «в условиях продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму».