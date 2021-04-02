Депутат Госдумы призывает повысить прожиточный минимум почти втрое

Москва, 2 апреля. Прожиточный минимум в России нужно увеличить почти в три раза, до 32 тыс. рублей, заявил первый зампред комитета по соцполитике Госдумы Николай Коломейцев.

«Прожиточный минимум должен быть не 12 тысяч, а 32 тысячи. Это рассчитали ученые. У нас много нищего населения. Если не двигаться в эту сторону, если не будет отложенного спроса, то ничего не изменится», — подчеркнул Коломейцев в беседе с URA.RU.

Парламентарий добавил, что выплаты пособий не помогут решить проблему бедности в стране, необходимо восстанавливать промышленность, создавая высокооплачиваемые рабочие места, «а не лес в Китай возить».

По вопросу с выплатой пособий с депутатом не согласился бывший министр экономики России Андрей Нечаев.

«Рабочие места и производство, конечно, увеличивать надо. Но пока их нет многие люди находятся в тяжелом положении и конечно им надо оказывать помощь, таким образом, поддерживая спрос. Иначе и рабочие места создавать будет незачем», — заявил он.

Ранее депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что для повышения социальных пособий в России необходимо пересмотреть сумму прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. По его словам, прожиточный минимум должен быть повышен до 31 тыс. рублей, а МРОТ — до 50-60 тысяч.

Рост этих показателей, по мнению депутата, приведет к повышению привязанных к ним пособий, что положительно скажется и на потребительском спросе.