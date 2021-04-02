В эфире ТВ Медведчук оценил переговоры Путина, Меркель и Макрона без Зеленского

Киев, 2 апреля. Недавняя встреча «нормандской четверки» не предполагала участия президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава украинской оппозиции Виктор Медведчук.

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» считает, что Украина не предприняла шаги для участия в переговорах в «нормандском формате», но при этом главы России, Германии и Франции имеют достаточно оснований для обсуждения вопросов, касающихся мировых событий. Об этом сообщает портал Regnum.

«Думаю, что разговор, который состоялся между Путиным, Меркель и Макроном, — это естественный разговор по проблемам, которые наболели и которые являются актуальными сегодня в мире. То, что там обсуждали Украину, это тоже является объективным фактором. И, самое главное, объективным фактором — что ее обсуждали без Зеленского… Были и другие вопросы актуальные, которые обсуждали три лидера», — заявил депутат Рады.

Оппозиционер считает, что приглашение украинского президента Владимира Зеленского перевело бы переговоры в «нормандский формат». Однако на данном этапе это невозможно, поскольку Киев не выполнил взятые на себя обязательства. По его мнению, Москва не раз заявляла, что встречи «нормандской четверки» должны проходить после выполнения решений, одобренных 9 декабря 2019 года в Париже.

«Поэтому, естественно, участие Зеленского не могло иметь место в первую очередь потому, что Украина, не имея на то политической воли, не выполнила парижское коммюнике», — напомнил политик.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что не намерен покидать Украину, несмотря на санкции со стороны Зеленского.