Степаненко потребовала от Петросяна вернуть потраченные на еду деньги

Москва, 2 апреля. Бывшая супруга Евгения Петросяна артистка Елена Степаненко потребовала от юмориста вернуть потраченные на еду деньги, сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Судебное заседание по делу о разделе имущества артистов прошло 1 апреля. По словам адвоката, происходившее в зале суда напоминало сюрреализм.

«Это похоже на сюр, но она требует вернуть деньги, которые Евгений Ваганович потратил на еду в 2016 и 2017 годах», — сообщил в беседе с изданием Starhit Жорин.

В документах указано, что юморист регулярно питался, от двух до четырех раз в день, а также приобретал продукты и средства гигиены. В них же фигурируют суммы, которые в те же годы юморист переводил самой Степаненко, подчеркнул защитник артиста.

Жорин отметил, что представители Степаненко каждый раз пересматривают требования и приносят все новые иски на заседания суда.

«Мы свои требования, кстати, уточнили еще на первом слушании, с тех пор они не менялись», — уточнил Жорин.

В конце прошлого года Петросян заявил, что предлагал помощь Степаненко и предлагал развестись «тихо-мирно», но ей «захотелось войны», сообщает телеканал «Царьград».

О разрыве Петросяна и Степаненко СМИ сообщили в 2018 году. Тогда же появились сообщения о том, как супруги делят имущество, которое оценивается примерно в 1,5 миллиарда рублей. Юморист снова женился вскоре после развода. Его избранницей оказалась молодая помощница Татьяна Брухунова. У пары в марте 2020 года появился сын.