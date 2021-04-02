На Украине опять готовят «чудо-оружие» из советских БМП и облегченных САУ

Киев, 2 апреля. В интернете появились фотографии, на которых демонтируют башни САУ НОНА-С и размещают их на БМП.

Ряд украинских источников сообщает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), таким образом пытаются создать «чудо-оружие» — легкие САУ, которые были отменены еще во времена Советского Союза. Однако это не попытка реанимировать проект, это необходимость, связанная со слабым финансированием украинской армии. Об этом сообщает портал AnnaNews.

БМД и детали для них не выпускаются на Украине, из-за чего ВСУ испытывают трудности при эксплуатации этой техники. Вследствие чего армия стала заменять авиадесантные машины на привычные БМП и БТР. Если от БМД-1 и БМД-2 Незалежная может отказаться, то потеря легковесных САУ в виде НОНА-С — это серьезный удар по десанту Киева.

Эти машины активно использовались украинской армией в ходе боевых действий на Донбассе. В 2014 году НОНА-С использовалась 25-й аэромобильной бригадой ВСУ, но впоследствии силы ДНР заполучили несколько единиц, которые были применены при обороне Славянска. В ходе военной операции несколько НОНА-С были уничтожены, а оставшиеся машины после длительной эксплуатации нуждались в техническом обслуживании, из-за чего их эксплуатация находится под угрозой. Теперь Шепетовский ремонтный завод пытается подручными средствами восстановить боевую мощь — произвести модернизацию по-украински, переставив башню на БМП.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назвал «игрой мускулами» наращивание войск РФ у границ Украины. Соответствующее заявление украинский лидер опубликовал в своем аккаунте в Facebook, комментируя обстановку на юго-востоке страны.