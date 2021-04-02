Москалькова предложила увеличить входящий в страховой стаж срок ухода за ребенком

Москва, 2 апреля. В России предложили увеличить продолжительность периода нахождения в отпуске по уходу за ребенком, который бы засчитывался в страховой стаж при назначении пенсии родителям. О этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Омбудсмен напомнила, что сегодня при назначении пенсии родителю, который находился в отпуске по уходу за ребенком, в страховой стаж засчитывается только период от рождения до полутора лет ребенка. Москалькова считает, что такое положение дел приводит к тому, что, к примеру, в многодетных семьях, матерям приходится жертвовать временем, потраченным на детей, и торопиться выйти на работу.

«Было бы справедливым увеличить продолжительность периодов, засчитываемых в страховой стаж при назначении пенсии родителям», — говорится в сообщении.

Уполномоченный привела данные Росстата, согласно которым, за последние полтора года число женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, уменьшилось на 10%.

В середине марта сообщалось, что материнский капитал разрешили использовать для погашения военной ипотеки в России. Деньги возможно будет потратить на оплату первоначального взноса, основного долга и процентов.

Также маткапитал возможно направить на строительство или покупку недвижимости, оплату образования ребенка. При необходимости средства позволяется вложить в Пенсионный фонд, чтобы сформировать накопительную часть пенсии матери.