Политолог Джаралла оценил дешевый трюк Зеленского с недвижимостью в Крыму

Ялта, 2 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал свою квартиру в крымской Ливадии, но цена на недвижимость указана намного ниже рыночной.

Владимир Зеленский восемь лет назад вместе со своей супругой Еленой купил элитную квартиру в поселке Ливадия, который находится возле Ялты. Украинский лидер решил задекларировать свою крымскую недвижимость. Согласно сайту Единого государственного реестра деклараций Украины, жилье площадью 130 кв. м. и парковочное место на 16 кв. м. оформлены на Елену Зеленскую. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Однако основной «подвох» заключается в том, что недвижимость в ЖК «Император», согласно информации от семейства Зеленских, стоит намного ниже, чем должна быть. Квартира имеет три комнаты, рядом расположено море, Ливадийский дворец, красивый парк поблизости жилого комплекса. Украинский лидер посчитал, что такое жилище стоит всего 1 млн 310 тыс. грн (примерно 3,5 млн руб.). Однако риелтор отмечает, что эта квартира на рынке стоит не меньше 44 млн рублей.

Политолог Владимир Джаралла считает, что Зеленский сильно рискует, поскольку ложная информация может «выйти боком», ведь это нарушение законов Украины.

«Скрывать свою недвижимость в Крыму было бы просто бессмысленно, но выглядит это очень смешно, ведь такая квартира, да еще и в таком месте, стоит намного дороже. Тут можно смело говорить о занижении стоимости, а это прямое нарушение закона, за которое рано или поздно ему придется поплатиться. Но пока непонятно, последует ли за Зеленским наказание или ему опять все сойдет с рук», — говорит эксперт.

Ранее украинский политик Олег Царев рассказал, почему Владимир Зеленский копирует политику экс-лидера Петра Порошенко.