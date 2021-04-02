Марина Кравец впервые показала маленькую дочь после разоблачения на «Маске»

Москва, 2 апреля. Звезда Comedy Club Марина Кравец недавно была раскрыта жюри на шоу «Маска». Артистка опубликовала в Instagram шуточный ролик со своей дочкой, реагирующей на ее выступление.

Кравец тщательно скрывала от публики свою дочь. Но на этот раз наследница появилась в видеоролике. По сюжету, семья артистки смотрит выступление Солнца на шоу «Маска», но не может угадать, что это Кравец. Камера в какой-то момент захватывает и дочь артистки, которая внимательно смотрит выступление мамы по телевизору, сидя в манеже.

Муж Кравец Аркадий Водахов также смотрит выступление и предполагает, что под маской скрывается Юлия Паршута. Сама артистка в шутку предполагает, что это Елена Терлеева, но при этом сидит на диване в костюме Солнца.

Поклонники оценили шуточный ролик Кравец, а также засыпали комплиментами ее дочь.

«Ей повезло с генами», — пишут в комментариях.

«Лапочка-дочка», — восхищаются подписчики.

«Дочка такая прелесть!» — считает пользователь.

Исполнитель Тимур Родригез ранее отказался заступаться за коллегу Филиппа Киркорова, который разгневал зрителей шоу «Маска», выгнав из проекта Кравец.