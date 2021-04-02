Партия пенсионеров предложила назначать пенсию не по старости, а по стажу

Москва, 2 апреля. Партия пенсионеров в своей предвыборной программе к парламентским выборам предлагает уравнять размер пенсии на всей территории страны и назначать пенсию не по возрасту, а по стажу.

В пресс-службе партии напомнили, что сегодня пенсионеры теряют северные надбавки при переезде в другой регион. Речь идет также о получателях социальных пенсий, в том числе по инвалидности. Проблему северных надбавок политсила предлагает решать «в контексте реформирования всего пенсионного законодательства».

«Партия пенсионеров в своей предвыборной программе будет добиваться права выхода на пенсию не по возрасту, а по трудовому стажу», — подчеркивается в сообщении.

Это даст возможность россиянам самим определять свой пенсионный возраст и, соответственно, заработанный размер своей пенсии. По словам главы Партии пенсионеров Владимира Буракова, «30 лет трудового стажа достаточно для того, чтобы человек имел право выходить на пенсию».

Программа партии, касающаяся пенсионного реформирования, основывается на двух главных факторах. Первый из них предполагает равенство пенсий на всей территории России.

«Не может быть пенсии московской, ростовской или чувашской — пенсия должна быть российской!» — заявил зампреда партии Владимир Ворожцов.

Второй: в расчет размеров пенсий должны включаться льготы и доплаты, которые гражданин заслужил, работая в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также особые заслуги перед государством (участники боевых действий, многодетные семьи и т. д.).

Как сообщал ранее ФАН, с 1 апреля состоялась индексация социальных пенсий на 3,4%. Эти выплаты получают пожилые граждане, которым по разным причинам не назначили страховую пенсию, а также те, кто относится к некоторым категориям федеральных льготников. Это, в частности, неработающие инвалиды; дети-сироты; несовершеннолетние, потерявшие кормильца; студенты-сироты очных отделений вузов до 23 лет и др.