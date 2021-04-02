США выразили надежду на возобновление работы дипмиссий в России

Вашингтон, 2 апреля. Правительство США надеется, что когда-то работа дипмиссий в России полностью возобновится, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Ранее стало известно, что генконсульство в Екатеринбурге перестало оказывать визовые услуги и консульскую помощь американцам.

«Из-за нашей сильной связи с жителями России мы надеемся, что однажды станет возможным вновь открыть дипломатические миссии по всей России», — рассказал Прайс.

Он отметил, что решение продолжать приостановку работы дипмиссий было принято после тщательной аналитики политики США и специфики текущих взаимоотношений с Россией.

Недавно экстрасенс во время беседы с ФАН рассказала, займет ли экс-глава США Дональд Трамп вновь пост президента, и по какой причине он не одержал победу на президентских выборах. По ее словам, Трамп не смог договориться с нужными людьми, не дал им взятку, не нашел компромисса. Поэтому «его стали просто давить, как таракана».