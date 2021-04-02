Адвокат Эдварда Била опроверг сообщение о признании блогером вины в ДТП

Москва, 2 апреля. Адвокат российского блогера Эдварда Била заявил, что нельзя говорить о признании им вины.

Защитник добавил, что задержанный по делу о массовом ДТП Эдвард Бил заявил о готовности оказать помощь потерпевшим. Блогера допросили и везут в изолятор на Петровке, сообщил адвокат РИА Новости.

Накануне стало известно, что против блогера возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью. Бил задержан до избрания меры пресечения.

Авария случилась 1 апреля около 11:40. Водитель Audi синего цвета выехал на «встречку» на пути к Смоленской площади. В результате пострадали четыре автомобиля. За рулем одной из машин была женщина, которая сейчас находится в реанимации.

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