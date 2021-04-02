Диетолог рассказала, как тратить больше калорий с помощью холодной воды

Москва, 2 апреля. Употребление воды разной температуры принесет различный эффект организму. Для похудения лучше остановиться на холодной, посоветовала диетолог Екатерина Александрова.

Такая вода заставляет организм тратить больше калорий, так как потребуется энергия на разогрев жидкости, пояснила специалист в интервью «Звезде».

«Если нам нужно побольше потратить калорий, то лучше пить холодную воду», — отметила Александрова.

Теплую воду лучше выбрать для ситуаций, когда ею запивается еда, особенно если это жирное мясо. По словам диетолога, холодная вода в этом случае загустит жиры и усложнит процесс пищеварения.

Диетолог из депздрава Москвы ранее рассказала, как сделать употребление фаст-фуда полезным. Для этого достаточно выбрать правильную альтернативу и обратить внимание на некоторые ингредиенты. Стародубова также призвала меньше употреблять жирное, соленое, сладкое и жареное. По ее словам, нормы не существует.