Эдвард Бил признал вину в ДТП на Смоленской площади в Москве

Москва, 2 апреля. Устроивший ДТП на Смоленской площади в Москве российский блогер и пранкер Эдвард Бил признал вину, сообщают со ссылкой на его адвоката Сергея Жорина СМИ.

По словам юриста, в момент аварии блогер был трезв, наркотиков не употреблял. Сейчас молодой человек чувствует себя плохо, он намерен оказать пострадавшим помощь.

«Здесь дело не в его самочувствии, хотя он попал в тяжелую аварию. Он больше беспокоится за самочувствие пострадавшей, в настоящее время он задержан», — цитирует Жорина РЕН ТВ.

По словам адвоката, Бил утверждает, что ДТП было «вынужденным», якобы его спровоцировал другой автомобиль.

Авария произошла в районе съезда на Новый Арбат на Садовом кольце 1 апреля . Ранее СМИ сообщили, что ДТП спровоцировал выехавший на встречную полосу движения водитель. В результате происшествия повреждения получили еще четыре машины. Водитель одного из автомобилей госпитализирован и находится в реанимации.