Киев подготовил стратегию экономического развития Донбасса

Киев, 2 апреля. Украина подготовила стратегию экономического развития Луганской и Донецкой областей. Ее направят на утверждение в кабмин до конца полугодия, заявил вице-премьер Алексей Резников.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напомнил, что украинское правительство в декабре 2020 года утвердило концепцию будущей Стратегии экономического развития Луганской и Донецкой областей. Тогда было одобрено политическое предложение по развитию подконтрольных Киеву территорий региона, уточнил Резников.

«Перед нами поставлена задача с того момента и в течение шести месяцев подготовить уже стратегию, утвердить ее в правительстве и работать с парламентом уже в части пакетов законодательных актов», — заявил вице-премьер и.

Резников напомнил про проект закона о политике переходного периода для неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей Украины. По его словам, в настоящее время прорабатываются многочисленные рекомендации, доработанный с учетом всех предложений «итоговый драфт» вскоре будет обнародован еще раз.

«Более того, мы ожидаем, что оценку этому документу предоставит и Венецианская комиссия», — заключил Резников.

Ранее депутат Верховной рады Украины Илья Кива предупредил о невозможности вернуть Донбасс под контроль Киева, сообщает телеканал «Царьград». Кива отметил, что Украине удобно списывать все свои провалы на войну в Донбассе, поэтому выполнять Минские соглашения не в интересах Киева. Депутат считает, что в Донбассе с каждым днем остается все меньше людей, желающих вернуться в состав Украины.