Шиномонтажник раскрыл пять способов обмана автовладельцев в России

Москва, 2 апреля. Бывший сотрудник шиномонтажа Виктор Губин рассказал, как доверчивому водителю избежать мошенничества при замене или ремонте колес на автомобиле.

Все уловки касаются «навязанных» платных услуг. Некоторые из них абсолютно бесполезны, объяснил специалист в беседе с изданием «За рулем». Например, сейчас популярно предлагать накачать шины азотом, а не воздухом. По утверждению сотрудников, это положительно скажется на качестве вождения и износе шин, однако на самом деле эта платная процедура не несет никакой пользы для автомобиля.

Чистка ступиц может стоить до 500 рублей. Именно за такую цену ее предлагают автомобилистам. Но на самом деле специалист обязан бесплатно проводить услугу при каждой смене колес. Похожая схема работает с заменой проржавевших болтов. Новые клиент может купить тут же, в мастерской, однако поставят ему, вероятнее всего, старые, а не те, которые он только что приобрел.

Замена вентилей часто преподносится недобросовестными мастерами как обязательная ежегодная процедура, в то время как ее нужно проводить по мере износа. Ремонт кривых дисков — еще одна услуга, за которую неопытный водитель может отдать несколько тысяч рублей. При помощи самодельных устройств мастер изображает разбалансировку, которой на самом деле нет.

Правительство России сейчас рассматривает вопрос ужесточения наказания для пойманных повторно на нетрезвом вождении водителей. Предполагается, что срок лишения свободы в случае такого нарушения может увеличиться до трех лет.