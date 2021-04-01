Киев сообщил о гарантиях США поддержать Украину в случае конфликта с РФ

Киев, 1 апреля. США пообещали Украине защиту и поддержку в случае эскалации «военной агрессии» со стороны России, сообщила пресс-служба украинского Минобороны.

Министр обороны Украины Андрей Таран провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. В ходе разговора глава украинского Минобороны заявил о системной эскалации ситуации в районе проведения так называемой Операции объединенных сил и указал на «нежелание» РФ подтвердить приверженность режиму прекращения огня.

В свою очередь Остин отметил, что США готовы поддерживать Украину «в условиях продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму», сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Ранее наращивание военного присутствия на юге России прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает «Царьград». По его словам, Москва имеет право принимать необходимые меры в целях безопасности своих рубежей. Песков подчеркнул, что речи о военном вмешательстве в Донбассе не идет.