Меркель просит немцев провести Пасху дома, чтобы спастись от третьей волны пандемии

Берлин, 1 апреля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель умоляет немцев оставаться дома на Пасху и ограничить контакты, чтобы помочь врачам обуздать третью волну пандемии коронавируса.

«Это должна быть тихая Пасха, с самыми близкими вам людьми, с очень ограниченными контактами. Я призываю вас воздержаться от всех несущественных поездок», — заявила Меркель в видеообращении, добавив, что это единственный способ помочь врачам и медсестрам бороться с вирусом.

На прошлой неделе в адрес Меркель начали поступать обвинения, что она потеряла контроль над «коронавирусным» кризисом, отказавшись продлить пасхальные каникулы, которые были согласованы ранее с губернаторами 16 земель Германии.

В четверг городское правительство Берлина заявило, что с пятницы наложит запрет на проведение собраний в ночное время, а со следующей недели разрешит посещать ясли только детям, родители которых обязаны работать и в пандемию: медиков, работников аварийных служб, работников сферы ЖКХ и пр. Людям будет разрешено находиться на улице только в одиночку или в компании с 21:00. до 5:00 утра. Это связано с недавним инцидентом, когда около сотни молодых людей бросили бутылки и камни в полицейских в одном из парков в среду, когда те пытались разогнать вечеринку.

Это будет первый ограниченный комендантский час, введенный в Берлине с момента начала пандемии год назад. Гамбург уже объявил в среду, что с пятницы запретит ночные прогулки, а супермаркеты и закуски перейдут на обслуживание на вынос с 21:00.

Меркель заявила, что во время пандемии за свою жизнь под аппаратами ИВЛ борются уже не пожилые люди, а пациенты среднего и даже более молодого возраста. Однако она надеялась, что процесс вакцинации ускорится после Пасхи, когда прививки начнут делать семейные врачи.

В отличие от Великобритании и Франции, 16 земель Германии, которые сами управляют своими делами в области здравоохранения и безопасности, неохотно вводят жесткие ограничения на передвижение из опасения дальнейшего ущерба для экономики.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии, самой густонаселенной стране Европы и крупнейшей экономике, выросло в четверг на 24 300 человек, что является самым большим ежедневным приростом с 14 января. Число погибших увеличилось на 201 до 76 543 человек.