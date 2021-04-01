Экономисты перечислили плюсы и минусы отмены топливных субсидий в Ливии

Триполи, 1 апреля. Ливия, чтобы навсегда пресечь контрабанду из соседних стран, собирается отменить государственные субсидии на топливо, но компенсировать решение пособиями для граждан.

Министр финансов Халид Мабрук заявил, что при выборе наиболее подходящей альтернативы топливным субсидиям ведомство учитывает экономическое положение страны и уровень жизни ливийцев. По его словам, в приоритете интересы граждан и покупательная способность, а уже после наименьшие затраты для государственного бюджета.

Премьер Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба в ходе встречи с министром экономики Мухаммадом Хувейджем призвал продолжить работу комитета, сформированного для изучения проекта отмены субсидий на топливо, до тех пор, пока не найдут справедливого решения, которое удовлетворит ливийцев.

По словам главы ведомства, комитет проведет несколько заседаний, чтобы обсудить предлагаемые альтернативы и, в частности, подготовит проект резолюции и направит документ премьеру для принятия соответствующих мер.

Реакция экспертов

Ливийский экономист и бывший финансовый советник спикера Палаты представителей Махмуд Салем считает, что любые субсидии бесполезны в таком развивающемся государстве, как Ливия. По его словам, Международный валютный фонд предупреждал, что предоставляемая помощь искажает финансовую систему и негативно влияет на национальную экономику.

«Развитые страны не субсидируют какие-либо товары, представляемые гражданам, но есть контроль, который необходимо ввести до отмены поддержки в Ливии. Контроль заключается в существовании свободной государственной экономики, гарантирующей стабильный и большой доход ливийскому гражданину», — разъяснил позицию эксперт.

Сначала необходимо увеличить ливийцам ежемесячные выплаты, продолжил Махмуд Салем. Причем идею выдавать денежные пособия взамен субсидий он назвал «причудливой системой», которая не принесет существенной пользы экономике.

По его мнению, нужно вложить большую часть нефтяной прибыли в процессы развития страны, и альтернативы по повышению доходов граждан нет. Иначе ливийцы не справятся с ожидаемым ростом цен после отмены субсидий.

Еще один экономический аналитик Ахмед аль-Джараи задался вопросом, хватит ли денежных пособий, которые правительство планирует предоставить гражданам в качестве альтернативы субсидиям, чтобы не отставать от роста в других топливно-зависимых секторах услуг.

По его словам, решение отменить субсидии неплохое, но прежде нужен контроль, который защитит ливийцев от стремящихся компенсировать любые материальные потери коррупционных секторов.

Кроме того, необходимо не только пересмотреть «крайне несправедливую» систему заработной платы, но и скорректировать ее в соответствии с потребностями людей, тогда процесс отмены топливных субсидий пройдет легко.

Ливийский журналист Акила Дельхомс назвал смелым намерение сформировать специальный комитет, который соберет предложения, связанные с отменой субсидий на топливо и предоставлением денежных пособий.

«Я считаю это решение смелым. Оно указывает на то, что правительство в какой-то степени игнорирует возможности провала во время переходного периода перед всеобщими выборами, а также стремится решить некоторые кризисы», — добавил представитель СМИ.

Депутат Саад Амгиб призвал Правительство национального единства не отменять субсидии на топливо. По его мнению, нужно понимать, что попытка создать соответствующий комитет — одно дело, а реализовать задуманное — совсем другое.