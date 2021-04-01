Познер прокомментировал спровоцированные его визитом протесты в Тбилиси

Тбилиси, 1 апреля. Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал начавшиеся из-за его приезда протесты в Тбилиси и объяснил, почему не согласился дать СМИ комментарии в связи с инцидентом.

«Те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», — написал телеведущий на сайте «Познер Online».

Ранее оппозиция окружила гостиницу в Тбилиси, в которой остановился Познер, и устроила акцию протеста, сообщает «Царьград». Участники акции заявили, что готовы активно протестовать до тех пор, пока «те, кто не считает Абхазию частью Грузии, не покинут нашу страну».

Познер прилетел в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения, но был вынужден вернуться в Россию.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» и заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев накануне отметил, что многовековые кавказские традиции гостеприимства и уважения к старшим были преданы грузинами, закидавшими яйцами тбилисский отель, в котором остановился телеведущий Первого канала Владимир Познер.