Заворотнюк впервые вышла на связь и раскрыла подробности состояния своего здоровья

Москва, 1 апреля. Ведущий программы «Однажды...» Сергей Майоров поздравит с 50-летием заслуженную актрису театра и кино Анастасию Заворотнюк.

Майоров обсудил с грузинской джазовой певицей Теоной Контридзе творческую и семейную жизнь Заворотнюк. Журналисты заявили, что им удалось связаться с актрисой. По словам Заворотнюк, у нее все хорошо со здоровьем, и через год она готова рассказать о творческих планах, передает НТВ.

Однако некоторые пользователи обратили внимание на то, что сообщение о Заворотнюк появилось 1 апреля. По мнению некоторых, это может быть не более, чем розыгрыш, так как актриса долгое время не дает никому интервью. Выпуск должен выйти в эфир в субботу, 3 апреля.

Заворотнюк «появится» на ТВ на свой день рождения. Сериал «Каспий-24», где главную роль исполнила актриса Анастасия Заворотнюк, покажут на телеканале НТВ в день ее юбилея.

Таким образом телеканал решил поддержать звезду, которая уже долгое время борется с онкологическим заболеванием — глиобластомой. В день рождения артистки в эфире НТВ появятся специальные плашки с поздравлениями и словами поддержки.

«Каспий-24» выйдет на экраны ТВ 3 апреля, когда Заворотнюк исполнится 50 лет. О тяжелой болезни звезды стало известно пару лет назад. Заворотнюк резко пропала из поля зрения журналистов и коллег. Сейчас онкобольная актриса борется со страшным недугом.