Врач-терапевт объяснила возникновение головной боли с приходом весны

Москва, 1 апреля. Существует сразу несколько причин, из-за которых у людей весной появляются головные боли.

Об этом порталу «Москва 24» рассказала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа. В первую очередь боль приходит из-за реакции организма на смену сезонов.

«Не так давно у нас начались солнечные дни. Многие наши пациенты жаловались на спазмы сосудов, на головные боли, на мигрени», — объяснила медик.

Реакция выражается через обострение различных хронических заболеваний. А вот мигрени и головная боль указывают на уже существующие проблемы с сосудами. Туда же относится и ­вегетососудистая дистония(ВСД).

Другой причиной недуга становится нехватка витаминов В и D. Это вызывает ослабевание сосудов и провоцирует возникновение спазма. Плюс, авитаминоз серьезно ухудшает состояние человека с ВСД. Россиянам врач посоветовал пить витамины и следить за иммунитетом.

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