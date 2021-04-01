Дудчак предупредил, что Польшу ждет жесткий ответ на провокации вокруг «СП-2»

Москва, 1 апреля. Провокация польского судна против занятых прокладкой газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») кораблей может привести к жесткому ответу России, считает экономист Александр Дудчак.

Польское рыболовецкое судно SWI-106, не отвечая на запросы, вторглось в охранную зону в районе прокладки газопровода «Северный поток — 2» и прямым курсом двигалось на баржу-трубоукладчик «Фортуна». Предотвратить столкновение SWI-106 с «Фортуной» удалось судну снабжения «Владислав Стрижев».

Дудчак в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» рассказал, что ждет Польшу за подобные инциденты вокруг российского газопровода. Экономист напомнил, что в море польские корабли могут встретиться с российскими военными, которые в состоянии заглянуть в трюмы судов противника. Специалист предупредил, что, если провокации в зоне строительства «Северного потока — 2» продолжатся, это может привести к военному столкновению РФ и НАТО.

Экономист считает, что оставлять без ответа подобные вещи нельзя. Дудчак предложил использовать авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в качестве трубоукладчика.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил немецкому коллеге Хайко Маасу о возражениях американской стороны по поводу газопровода «Северный поток — 2», сообщает Госдепартамент. Он подчеркнул приверженность Вашингтона работе с союзниками и партнерами в целях противодействия попыткам Москвы «подорвать» их коллективную безопасность и отметил, что в этой связи США выступают против газопровода «Северный поток — 2».