В США в некоторых городах количество убийств выросло на 1600%

Итогом протестов движения Black Lives Matter (BLM) стало сокращение финансирования полиции. Это было одним из центральных требований протестующих и привело к тому, что в некоторых крупных городах США резко возросло число преступлений и, в первую очередь, убийств.

Согласно данным, проанализированным телеканалом Fox News, в крупных городах, которые в прошлом году сократили финансирование своего полицейского управления по требованию BLM, за последний год наблюдался всплеск определенных преступлений. Такие города, как Лос-Анджелес, Миннеаполис, Нью-Йорк, Портленд, штат Орегон, и Остин, штат Техас, перевели средства из полицейских управлений на программы социального обслуживания.

Миннеаполис

Уровень насильственных преступлений в городе, где в прошлом году при задержании скончался чернокожий Джордж Флойд, резко вырос сразу после инцидента. Согласно статистике, с 11 декабря 2020 года по 28 марта этого года количество убийств в городе выросло на 46%.

Со времени первоначального сокращения бюджета в июле 2020 года было совершено на 49% больше убийств: 58 убийств в период с 22 июля 2020 года по 28 марта, по сравнению с 39 убийствами, совершенными за календарный год до этого. Общее количество насильственных преступлений в Миннеаполисе с 22 июля 2020 года по 28 марта также выросло на 22%.

Реформа полиции здесь в значительной степени связана со смертью Флойда в мае 2020 года и последовавшими за этим протестами и гражданскими беспорядками.

В декабре городской совет Миннеаполиса единогласно утвердил бюджет, в котором около 8 млн долларов было переведено из департамента полиции на профилактику насилия и другие программы.

Более того, общественная инициативная группа MPD150 заявила, что «работает над освобождением Миннеаполиса от полиции». Группа настаивала на «стратегическом перераспределении ресурсов, финансирования и ответственности от полиции к общественным моделям безопасности, поддержки и предотвращения».

В июне большинство членов городского совета Миннеаполиса заявили, что поддерживают роспуск полицейского управления.

Портленд, штат Орегон

Записи в Портленде показывают, что количество убийств увеличилось более чем в три раза по сравнению с прошлым годом. В феврале (самые последние доступные данные) количество убийств резко возросло на 270,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным полиции, с июля 2020 года, когда было сокращено финансирование, по февраль 2021 года было зарегистрировано 63 убийства, но с июля 2019 года по февраль 2020 года было зарегистрировано только 17 преступлений.

«Только за первые два месяца 2021 года в Портленде было зарегистрировано 17 убийств — на 1600% больше, чем за первые два месяца 2020 года, показывает статистика Портлендского полицейского управления», — сообщает FoxNews.

По данным на 8 марта, в районе Портленда произошло 278 перестрелок, 58 человек получили ранения в результате стрельбы и 17 были убиты из огнестрельного оружия.

В середине июня городские комиссары проголосовали за сокращение бюджета полиции почти на 16 млн долларов в ответ на опасения по поводу применения силы и расовой несправедливости. Протестующие требовали сократить траты на полицию на 50 млн долларов.

Нью-Йорк

Согласно статистике преступности Нью-Йорка, количество убийств в городе увеличилось на 11,8% с начала года. В 2021 году количество перестрелок выросло на 40,1%, а число жертв перестрелок за этот период подскочило на 39%.

В июле городской совет Нью-Йорка проголосовал за то, чтобы вывести 1 млрд долларов из бюджета NYPD и вместо этого перевести деньги на образование и социальные услуги в 2021 году.

Лос-Анджелес

Полиция Лос-Анджелеса сообщила, что в 2020 году количество убийств увеличилось на 38%, несмотря на предписания по коронавирусу, из-за которых жители не выходили из дома. А в 2021 году количество убийств выросло еще на 28,3%.

Число жертв стрельбы увеличилось почти вдвое: со 157, зарегистрированных до 13 марта 2020 года, по сравнению с 303 в этом году.

Положительная динамика видна только по преступлениям, связанным с изнасилованиями. По данным полиции, общее количество насильственных преступлений по состоянию на 13 марта снизилось на 1,4% в годовом исчислении.

В июле руководители города проголосовали за сокращение бюджета Департамента полиции Лос-Анджелеса на 150 млн долларов, сократив количество полицейских до уровня, невиданного более десяти лет.

Остин

С начала года до настоящего времени в Остине было совершено 11 убийств по сравнению с 10, зарегистрированными в то же время в прошлом году. Между тем, количество сообщений о нападениях при отягчающих обстоятельствах увеличилось на 26%.

В целом, количество зарегистрированных городских «преступлений против личности» снизилось на 4%.

В августе городской совет Остина единогласно проголосовал за сокращение бюджета полиции на 150 млн долларов. Это почти треть общего бюджета правоохранителей. В результате сокращений было ликвидировано около 150 открытых вакансий, в результате чего численность персонала осталась на уровне 2015 года.