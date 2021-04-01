Панама одобрила применение «Спутника V» в стране

Панама, 1 апреля. Панама одобрила использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на своей территории. Об этом информирует министерство здравоохранения республики.

Представитель министерства здравоохранения центральноамериканской страны Эльвиа Лау сообщила, что в ведомстве изучили сведения о препарате и пришли к выводу, что он соответствует всем нужным требованиям. «Спутник V» получил разрешение на экстренное использование.

Все въезжающие в Панаму с 1 апреля из любой страны Южной Америки должны иметь отрицательный результат теста на COVID-19. Он должен быть сделан за двое суток до их прибытия.

Накануне стало известно, что Куба стала мировым лидером по доле выздоровевших от COVID-19. От коронавируса вылечились 94,4 процента пациентов.